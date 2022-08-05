200 milyar dolarlık bulut!

Teknoloji pazarının son yıllardaki en gözde alanı olan “Bulut”, küresel ekonomik durum, döviz piyasalarındaki türbülans ve de güçlenen ABD dolarına rağmen, hızlı büyümesine devam ediyor.
Araştırma kuruluşu Synergy Research Group’un son raporuna göre küresel bulut pazarı 2022 yılının ikinci çeyreğinde bulut altyapısı için yapılan harcamalar yüzde 29’luk artışla 55 milyar doları buldu. Son 12 aylık dönemde ise bulut pazarının büyüklüğü 205 milyar dolara ulaştı.
ÜÇTE BİRİ AMAZON'DA
Pazardaki en büyük oyunculara bakıldığında ise Amazon Web Services (AWS), yüzde 34’lük payla açık ara ilk sırada yer alırken, AWS’yi yüzde 21’lik pay ile Microsoft’un bulut platformu hizmeti Azure ikinci, Google Cloud ise yüzde 10’luk pay ile üçüncü sırada yer aldı. Amazon ve Microsoft’un yüzde 55’ini kontrol ettiği küresel bulur pazarında, Alibaba Cloud yüzde 5’lik pay ile dördüncü, IBM Cloud yüzde 4’lük pay ile beşinci sırada yer aldı.
Bulut pazarında hangi oyuncunun payı nereden nereye geldi?
Küresel bulut altyapısı hizmeti alanından San Francisco merkezli bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce yüzde 3, Çin merkezli Tencent Cloud yüzde ve ABD’li Oracle Cloud yüzde 2’lik pay aldı. 2’si Çin, 6’sı ABD’den olan bu 8 büyük teknoloji şirketinin, küresel bulut pazarından aldıkları pay ise yüzde 82’ye ulaştı.
"GÜÇLÜ BÜYÜME DEVAM EDECEK"
Raporun sonuçlarını değerlendiren Synergy Research Group Baş Analisti John Dinsdale, şunları söyledi:
"Küresel bulut sağlayıcıları, döviz kurlarında devam eden değişimlerin etkisinden kesinlikle muaf değil. Ancak bununla birlikte bulut kullanımındaki temel büyümenin gerçekten etkileyici oranlarda büyümeye devam ettiği bir gerçek. Bu, hem yeni hiper ölçekli veri merkezlerinin piyasaya sürülmesinde hem de veri merkezi donanım ve yazılımına yapılan harcama düzeyinde net bir ivmeye neden oldu. Tahminlerimiz, tüm önemli bulut pazarı ölçümlerinde güçlü büyümenin devam edeceğini gösteriyor.”
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