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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bulls GSYO, halka arz sonrası ilk yatırımı savunma sanayine yaptı - İş-Yaşam Haberleri

        Bulls GSYO, halka arz sonrası ilk yatırımı savunma sanayine yaptı

        Bulls GSYO, TİTRA'ya yatırım yapmış olan Caracal GSYF aracılığı ile halka arz sonrası ilk yatırımını savunma sanayine yaptı. TİTRA, kamuoyunda Türkiye'nin ilk insansız helikopteri Alpin projesi ile tanınıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 12:08 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:08
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        Halka arz sonrası ilk yatırımı savunma sanayine
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        Geçtiğimiz haftalarda halka arz sürecini tamamlayan Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bulls GSYO) yatırımlarına devam ediyor. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan duyuru ile savunma sanayiinde faaliyet gösteren TİTRA Teknoloji Anonim Şirketi’nin ortakları arasında olan (TİTRA) Caracal GSYF’na 80 milyon TL yatırım yaptığını açıkladı.

        Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kuruluşumuzdan bu yana yenilikçi hedefler doğrultusunda büyümeyi amaçlayan girişimlerin yatırımlarını gerçekleştirmesine ve potansiyellerine ulaşmasına olanak sağlıyoruz. Hedefimiz; bu girişimleri profesyonel sermaye ile buluşturarak Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak değerler haline getirmek. Bugüne kadar ulaşım, akıllı şehir teknolojileri, sağlık teknolojisi, yenilikçi, yenilenebilir ve bio yenilenebilir enerji sistemleri, bilişim, yeni nesil teknolojiler, dijital reklam, perakende, gıda, mobil oyun, savunma sanayi, biyoteknoloji ve tarım sektörlerin yatırım yaptık. Bu sektörlerin her biri Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi, ekonomik kalkınması ve refahı açısından stratejik önem taşıyor. Dolayısıyla bu alandaki yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçmesine aracılık ederek Türkiye’nin gelecek vizyonu açısından da önemli bir misyonu yerine getirdiğimize inanıyoruz” diye konuştu.

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        Bulls GSYO olarak sermaye piyasalarından aldıkları destek ile gelecek dönemde de yatırımlara aynı kararlılık ve hızla devam edeceklerini vurgulayan Kemal Akkaya, şunları söyledi:

        “İzahnamemizde de;halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 40’ını ülkemiz için stratejik öneme sahip savunma sanayiine kullanmayı hedeflediğimizi söylemiştik. Bu kapsamda da ilk yatırımımızı gerçekleştirdiğimizi yatırımcılarımıza müjdeliyoruz. Yatırım stratejimizde sosyal sorumluluk misyonu içeren şirketlere öncelik vererek diğer GSYO’lardan ayrıştığımız için bu konuda savunma sanayi girişimleri odak noktamız olacak. Bilgi ve teknolojinin sunduğu imkanları, yeni neslin zekası ve dinamizmi ile buluşturan TİTRA, Ar-Ge faaliyetleriyle de devamlı gelişen teknolojiler ışığında insansız sistemler, yapay zekâ, dijital sağlık ve akıllı şehirler alanlarında çözüm ve teknolojiler geliştiriyor.

        TİTRA, savunma sektöründe adını olağanüstü taşıma kapasitesi ve uzun havada kalış süresine sahip insansız döner kanatlı platform ihtiyacını karşılayan ALPİN İnsansız Helikopteri ile duyurmuştu. TİTRA'nın ürün portföyünde geniş etki yarıçapına sahip harp başlığı ile donatılmış insansız hava aracı DELİ Taktik Kamikaze İHA da yer alıyor.

        TİTRA, sürü yazılımı sayesinde insansız hava araçlarının temel özellikleri geliştirilerek İHA’ların temel görev yelpazesinin ötesine geçebilmekte ve sürü zekasına sahip güçler oluşturulmaktadır. Yapay zekâ, derin öğrenme, görüntü işleme teknolojileriyle geliştirilen merkezi olmayan kontrol mimarisi ile veri iletişiminin olmadığı sahalarda dahi sürü halinde görev icra edebilecek taşınabilir insansız platformlar geliştirilebilmektedir.

        Savunma sanayinde yerli ve milli teknolojinin gelişiminin önemini göz önünde bulundurursak; bu yatırımın savunma sanayimize ve Türkiye ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca şirketimizin büyüme hedeflerine katkısının yanı sıra yatırımcılarımız açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriyorum. Zira savunma sanayi, havacılık, yazılım, bilişim ve robotik teknolojiler sektörlerinin yüksek büyüme potansiyelinin, getiri beklentilerini de olumlu etkileyeceğini öngörüyoruz.”

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