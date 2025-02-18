Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı halka arz sonuçları açıklandı. 72 milyon 500 bin lot dağıtan firmanın halka arzına 100 binden fazla kişi katıldı. 'BULGS' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan firma, kazanacağı fonun en büyük kısmını diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak için kullanacak. Peki, Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı kaç lot verdi?