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Bulgaristan güneydoğu Avrupa'da yer almaktadır ve Romanya, Sırbistan, Makedonya Cumhuriyeti, Yunanistan, Türkiye ve Karadeniz ile sınır komşusudur. Bulgaristan'ın en büyük ve başkenti Sofya'dır. Avrupa'nın on dördüncü büyük ülkesidir.

Bulgaristan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Tam adı Bulgaristan Cumhuriyeti olan, Bulgaristan başkenti ve başkenti, içinde siyasi merkez olan Sofya şehridir. Bulgaristan, Avrupa kıtasındaki en eski ülkelerden biridir. Bulgaristan tarihsel olarak Kuzey ve Doğu Avrupa'dan başlayıp Akdeniz Havzası'na, Batı ve Orta Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan önemli rotalarla kesişmiştir. Bulgaristan para birimi Bulgar levasıdır(BGN)'dir. Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısı kumlu plajlarıyla ünlüdür. Bu nedenle ülke ağırlıklı olarak "yaz" turistlerini çekmektedir. En popüler geziler arasında ise Güller Vadisi yer alır. Bulgaristan nüfusu, ülkenin resmi dili olan ve ülkenin en büyük yüzdesinin konuştuğu Bulgarcayı konuşmaktadır. Yaklaşık olarak nüfus yoğunluğu ise 2023 yılı itibari ile 6,948,445 kişidir. Türkiye ve Bulgaristan arasında saat farkı bulunmamaktadır.

Bulgaristan Şehirleri

Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan ve Türkiye ile ve kıyı boyunca Karadeniz ile sınır paylaşıyor. Bulgaristan'ın başkenti Sofya, birçok tarihi yeri ve mimarisi ile güzel bir Doğu Avrupa şehridir. Kıtanın en eski şehirlerinden biri olan Sofya, Sardica Amfitiyatrosu ve hamamları gibi birçok kalıntıları barındırıyor. Sofya'da ayrıca, en önemlisi 6. yüzyılda inşa edilen ve ülke tarihinde önemli bir kültürel alan olan Ayasofya olmak üzere birçok güzel kilise vardır. Ayrıca Sofya'da çok sayıda müze, anıt ve kamu binası bulunmaktadır. İşte Bulgaristan Şehirleri:

Ana şehirler

Sofya (başkent)

Filibe

Varna

Gabrovo

Veliko Tırnovo

Bulgaristan'daki diğer önemli şehirler, Prista Roma Şatosu ve diğer Roma bölgeleri gibi birçok önemli mimari mekanın bulunduğu Plovdiv ve Rusçuk'tur. Veliko Tırnovo, İmparatorluğun başkenti olduğu için orta çağda Bulgaristan tarihi açısından önemlidir.

Bulgaristan Bayrağının Anlamı

Bulgaristan bayrağı, ilk Bulgar anayasasının 23. maddesi olan 16 Nisan 1879'da onaylandı. Beyaz-yeşil ve kırmızı. Kayıtlara göre ilk bayrak, beyaz bir kalkan üzerine çizilmiş üç kırmızı aslan içeren beyaz rozet olduğu bayraktı. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçirildikten sonra bayrak değişimi yaşanmıştır. Bulgaristan Bayrağının Anlamı bu bayrağın beyaz hilal ve barış yıldızı ile kırmızı rengi aldığı, ancak 1879'da Osmanlı-Rus savaşı sırasında devletin Osmanlı İmparatorluğu'ndan kurtuluşundan sonra bağımsız devlet olarak beyaz, kırmızı ve yeşil bayrak kullandı.

Bulgaristan bayrağı beyaz, yeşil ve kırmızı olmak üzere üç rengin varlığı ile karakterize edilir. Bu renkler, üstte beyazla başlayan, ardından yeşil ve ardından kırmızı olan yatay çizgiler şeklinde tasarlanmıştır. Bu çizgiler eşit olarak eşittir.

Bu değerin genişliğin uzunluğa oranını temsil ettiği ve bu nedenle bayrağın bir dikdörtgen şeklini aldığı ve bayrağın renklerinin anlamları aşağıda belirtilmiştir. Beyaz: saflığı ve umudu ifade eder. Yeşil: ülkedeki doğanın güzelliğini gösterir. Kırmızı: vatanı savunmak için can veren insanların kanını temsil eder.

Bulgaristan Türkiye Saat Farkı

Türkiye ve Bulgaristan arasında saat farkı bulunmamaktadır. Bulgaristan, Türkiye'nin batısında yer aldığı için Bulgaristan Türkiye Saat Farkı bulunmamaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner