10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Edirne'de bulunan ve Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçen göçmenlerin geçişlerini engellemek için Yunanistan'ın talebiyle, nehrin su debisini yükseltmek için sınırdaki İvaylovgrad Hidro Elektrik Santral Barajı'nın kapaklarını açtığı haberlerini yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bulgaristan, Yunanistan'dan İvaylovgrad Barajından su salma talebi almadı" denilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Geçen 24 saatte Meriç Nehri'ne akan Arda ve Vıça nehirlerinde yüksek dalga gözlendi. İvaylovgrad Hidro Elektrik Santrali 10 Mart'ta saat 24'e kadar tam kapasite çalışıyor. Santral 11 Mart günü saat 07.00- 12.00 ve saat 17.00- 23.00 arası tam kapasite çalışmayı planlıyor. İvaylovgrad Barajında suyun taşması ve baraj kapaklarının açılmasına ihtimal yok. Barajdan sorumlu Ulusal Elektrik Kurumu'na kimse kontrollü su salımı için başvurmadı. Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü verilerine göre, Meriç Nehri'nin Svilengrad yanında su debisinde ve su seviyesinde yükselme görülmedi. Meriç'te su seviyesi saniyede 60-75 metreküp arasında değişiyor. Suları sınır ötesi akan Meriç, Arda, Tunca, Dospat, Mesta ve Struma nehirlerinde su seviyesinin yükselmesi veya beklenilmedik olağanüstü haller durumunda Çevre ve Sular Bakanlığı Dışişleri Bakanlığını ve Güneydoğu Avrupa Müdürlüğü'nü haberdar etmeli."
Açıklamada ayrıca, uyarı sistemi gerektiren su debileri şöyle açıklandı:
"İvaylovgrad barajı sonrası Arda Nehr- 300 m3/saniyede, Svilengrad bölgesinde Meriç Nehri 600 m3/saniyede, Elhovo bölgesinde Tunca Nehri 100 m3/saniyede. Sınırları aşan nehirlerin mevcut normal su seviyesinden dolayı uyarı gerekmiyor."
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