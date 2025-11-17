Bulgar basını, Bizim Çocuklar'ın zaferini konuşuyor!

"FUTBOLUN CÜCESİYİZ"

GOL.BG: Bulgaristan Türkiye'de zorlu bir mücadele verdi ama biz resmen futbolun cücesiyiz

BTVSPORT: Milliler yine Türkiye'ye yenildi

BGONAIR: Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye'ye yenildi ve grupta 0 puanla kaldı.