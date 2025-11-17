Bulgar basını, Bizim Çocuklar'ın zaferini konuşuyor!
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 yendi. Bulgar basını, Ay-yıldızlılar karşısında alınan mağlubiyetin ardından kendi milli takımlarını sert bir dille manşetlerine taşıdı.
Bulgar basını, Türkiye karşısında alınan 2-0 mağlubiyete geniş yer ayırırken, kendi milli takımlarını sert bir şekilde eleştirdi. İşte atılan manşetler:
"FUTBOLUN CÜCESİYİZ"
GOL.BG: Bulgaristan Türkiye'de zorlu bir mücadele verdi ama biz resmen futbolun cücesiyiz
BTVSPORT: Milliler yine Türkiye'ye yenildi
BGONAIR: Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye'ye yenildi ve grupta 0 puanla kaldı.
"DİŞLERİNİ GÖSTERDİ AMA..."
DSPORT: Penaltı ve kendi kalesine atılan gol "Timsah"ı besledi - Bulgaristan dişlerini gösterdi ama Türkiye'ye yenildi.
LUPA.BG: Mütevazı: Bu sefer Türkiye'ye karşı sadece 2-0 yenildik
"TÜRKİYE BİZE ACIDI"
WEBCAFE: Türkiye Bursa'da bize acıdı, "Aslanlar" elemelerde hala puan alamadı.
TEMA SPORT: Biraz futbol oynamasına rağmen Bulgaristan yine Türkiye'ye yenildi
"ACININ SONU YOK"
SPORTLIVE: Acının sonu yok: Milli takımdan bir mağlubiyet daha ve Türkiye'ye karşı 20 yıllık utanç.