Mustafa Kemal Atatürk'ün Bulgaristan'ın ilk aşk filmi 'Love is Folly'in çekilmesinde önemli rol oynadığı ortaya çıktı. Adını filmden alan Varna Film Festivali'ne 'Ölü Ekmeği' ile davet edilen Reis Çelik, Varna'da 'Love is Folly'in çekilmesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün katkısının ne ölçüde olduğunu öğrendiğini söyledi

Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Uluslararası Varna Film Festivali (Love is Folly) adlı film festivalinin ana yarışma bölümüne Türkiye'den Reis Çelik'in yeni filmi 'Ölü Ekmeği' davet edildi. 21 - 30 Ağustos tarihleri arasında 28'incisi düzenlenen festival adını, ilk Bulgar aşk filmi olan 'Love is Folly' adlı filmden alıyor. Bu filmin Mustafa Kemal Atatürk ile ilginç bir bağlantısı bulunuyor.

Filmin çekimlerinin gerçekleşmesinde, o dönemde Osmanlı Devleti'nin Sofya Askeri Ateşesi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün katkılarının olduğu ortaya çıktı. Filmin yönetmeni Vassil Dimov Hacıgendov Mustafa Kemal Atatürk ile iyi dostlardı. Film, Türkiye elçiliğinde çekilmek istendi. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinleri almasının ardından 'Love is Folly'in çekimlerine başlandı. Tam bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu savaşa girince elçilikteki çekimler durdurulsa da daha sonra ricayla filmin çekimleri tamamlandı.

'Ölü Ekmeği'nin yönetmeni Reis Çelik davet edildiği Varna Festivali tarihinin perde arkasını öğrenmesini şöyle açıkladı; "Pek bildiğim bir festival değildi. Filmin ilk gösterimini Tokyo Film Festivali ana yarışma bölümünde açtıktan sonra, davet gelen her festivale filmi göndermek istemiyordum. Ahmet Boyacıoğlu'nun tavsiyesi ile gelen davete evet yanıtı verdim. Daha sonra yönetmen arkadaşım ve o festivale katılmış olan Mehmet Eryılmaz ile sohbet ederken Mustafa Kemal Atatürk'ün hikâyesini ilk o duymuş. Festivalde tanıştığı bir Bulgar tarih profesörü konudan bahsetmiş. Daha sonra ben eski gazetecilik alışkanlığımla araştırdığımda biraz daha detaylar ortaya çıkmış oldu. Genç ve yetenekli subay Mustafa Kemal 1913'te Sofya'ya askeri ateşe olarak atanmıştı. Cephelerde olmaya alışık bir askerken böyle bir görevle vazifelendirildiği için sıkılan Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlığını yeni ilan eden Bulgaristan'ın entelektüel çevresiyle tanışmış. O zaman hızla yaygınlaşan sinema dünyasından bir yönetmenle de tanışarak yakın arkadaş olmuş. Vassil Dimov Hacıgendov, bir film çekmek istediğini ve bu film için en uygun mekânın Türkiye sefirliği olduğunu belirtmiş. Mustafa Kemal Atatürk, ona yardımcı olup gerekli izinleri alarak filmin çekimlerine önemli katkıları olmuş."