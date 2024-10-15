Bülent Uygun: İnşallah kazanan taraf oluruz

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahalarında Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Uygun, kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

"İSTEMEDİĞİMİZ ANLAR OLDU"

Sivasspor'un son 2 haftadır istediği sonuçları alamadığına değinen Uygun, "Bazı bölümlerde çok iyi oynadığımız anlar oldu ama bazı bölümlerde istemediğimiz anlar oldu. Baktığımızda çok daha iyi yerlere gelebilecekken bulunduğumuz konumun çok kötü olduğunu düşünmediğim bir ortamdayız." dedi.

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Ligde bu hafta karşılaşacakları Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'a tarihinin en büyük başarılarını yaşatmış, büyük hizmetler yapmış birisi olduğunu belirten Uygun, "Tarihin en büyük depremini yaşayan illerden Hatay'ın takımı Hatayspor'umuzu evimizde ağırlayacağız." diye konuştu.