Bülent Şakrak'tan evlilik sorusuna yanıt
Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açan Bülent Şakrak, sevgilisiyle birlikte Berkay Şahin'in konserinde görüntülendi. Şakrak, gazetecilerin "Evlilik olur mu?" sorusuna kayıtsız kalmadı
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bülent Şakrak, bir süredir aşk yaşadığı Esra Akpınar ile Berkay Şahin'in konserinde objektiflere yansıdı.
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"MELİSA, SILA HAYRANI"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bülent Şakrak'a önceki gün eski eşi Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile Sıla konserine gitmesi hatırlatıldı. Bunun üzerine 46 yaşındaki oyuncu, Melisa'nın Sıla hayranı olduğunu söyledi.
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EVLİLİK SORUSUNA YANIT
Tatil planlarından bahseden Bülent Şakrak, yaz aylarını sevgilisiyle geçireceğini ifade etti. Şakrak'a, "Evlilik olur mu?" sorusunun yöneltilmesinin ardından oyuncu, "Bunlar özel şeyler" ifadelerini kullandı.
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BİR OĞULLARI VAR
Öte yandan Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, 2015 - 2023 arasında evli kalmıştı. İkilinin, Ali adında bir oğlu bulunuyor.