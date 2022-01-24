Bülent Şakrak'ın anne acısı!

Oyuncu Bülent Şakrak'ın Alzheimer hastası annesi Meral Şakrak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Meral Şakrak için Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Üniversitesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Bülent Şakrak, eşi Ceyda Düvenci, Cem Yılmaz, Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Hazal Kaya ve Ali Atay'ın yanı sıra sinema ve tiyatro camiasından çok sayıda kişi katıldı.
Cenaze sonrası Şakrak, taziyeleri kabul ederken eşi Ceyda Düvenci ise yanından ayrılmadı. Meral Şakrak'ın cenazesi kılınan namazın ardından Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
"KARLAR ALTINDA BEMBEYAZ YOLCULUĞUNA GİTTİ"
Cenazede konuşan Erkan Kolçak Köstendil, "Annemizi, halamızı aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin de annesi birçok kişinin annesi... Karlar altında bembeyaz yolculuğuna gitti." ifadelerini kullandı.
"HEP YUVAMIZIN BABAANNESİ OLARAK KALACAKSIN"
Meral Şakrak'ın vefat haberini Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
Düvenci, gönderisinde "Canım Meral annem… Bugün veda ettin bize ama hep yuvamızın babaannesi olarak kalacaksın. Gülen yüzün, sözlerin, tatlı huysuz hallerin hep bizimle… Sevgilimin hayatıma kattığı en güzel kıymetsin sen. Canım erik, seni çok seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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