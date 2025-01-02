Bülent Şakrak - Burcu Kirman aşkından yeni fotoğraf
Bülent Şakrak, 2025'e girerken Burcu Kirman ile aşk yaşadığını duyurmuştu. Kirman'dan da aşk pozu geldi
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Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, meslektaşı Burcu Kirman ile aşk yaşadığını ilan etmişti. 2025'e birlikte giren çiftten Şakrak, paylaştığı bu fotoğrafa; "2025’e biz girdik Allah, artırsın, sofrayı kuran kaldırsın" notunu düştü ve gül emojisi koydu.
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Burcu Kirman da sevgilisinin bu paylaşımın ardından aşk pozlarını yayımladı. Kirman, fotoğraflarına kalp emojisi de ekledi.
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2015'te nikâh masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci 2023'te boşanmıştı.
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Bülent Şakrak, boşandıktan sonra Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili, geçtiğimiz yıl nisan ayında ilk kez görüntülendi. Ancak çiftin ilişkisi uzun sürmememişti.