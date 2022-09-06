Barıştılar: Hepsi geride kaldı!

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bülent Ersoy ile orkestrası, yaklaşık bir yıl önce konser için Kıbrıs’a gitmiş, müzisyenler PCR testlerinin sahte olduğu gerekçesiyle tutuklanarak, bir ay hapis yatmıştı.

Şef Onur Özelçağlayan ve ekibi, olayın ardından, "Bizimle hiç ilgilenmedi" diyerek, Bülent Ersoy ile artık çalışmayacaklarını açıklamıştı. 'Diva' lakaplı Ersoy ise, "Nankörler!" sözleriyle orkestrasına tepki göstermişti.

BUZLAR ERİDİ

Tarafların arasındaki buzlar eridi. Ersoy, önceki akşam orkestrasıyla Arnavutköy'de bulunan bir mekanda barış yemeği yedi.

"ANA KUCAĞINA DÖNÜŞ!"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Bülent Ersoy, orkestrası ile barıştıkları için mutlu olduğunu dile getirdi. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Ersoy, "Her ailede, anne ile evlatları arasında bazen böyle şeyler olabiliyor. Ben bunu 'Ana kucağına dönüş' olarak görüyorum. Bu geçen süre içinde de sürekli konuşuyorduk. Ben orkestramda kim olursa olsun okurum ama göz göze geldiğim vakit ne istediğimi anlayabilecek çalışma arkadaşlarım olmasını isterim. O başka bir işçilik, ayrı bir sanat... Başta sayın şef olmak üzere hepsi çok kuvvetli çocuklardır. Bu ekip öyle bir ekip. Kısacası ana kucağına geri döndüler" diye konuştu.

"HEPSİ GERİDE KALDI"

Orkestra şefi Onur Özelçağlayan ise Bülent Ersoy için, "Kıymetli solistimiz... Bizim gerçekten ablamız, 'Diva'mız... Onunla yıllarımız geçti. Evet, üzücü olaylar yaşandı ama hepsi geride kaldı. Bundan sonra yeni repertuvarımızla şahlanarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy, ayrıca İzmir'deki konserde elbisesinin azizliğine uğradı. 70 yaşındaki şarkıcının, o anlardaki şaşkınlığı yüzüne yansıdı.

"MANEVİ OLARAK YANIMIZDA OLSUN İSTEDİK" DEMİŞTİ

Öte yandan orkestranın şefi Özelçağlayan, daha önce, "14 yıldır çalışıyoruz Bülent Ersoy’la. Bülent Hanım'ın hiçbir suçu yok. Ona kırgınlığımızın nedeni, kendimizi yalnız hissetmemiz. ‘Avukat tutacağız’ dedi, tutmadı. Biz manevi olarak yanımızda olsun istedik" demişti.

"İŞİN CILKI ÇIKTI!"

Bülent Ersoy ise orkestra üyelerine tepki göstermişti. Diva, "Bu iş iyice terbiye sınırlarını aşıp nankörlük seviyesine ulaştı. Ben bu olayın neresindeyim? Organizatör müyüm? Gider şarkımı söylerim, ne olmuş ne bitmiş beni hiç enterese etmez. Menajer toplam 500 bin TL dağıttı onlara, işin cılkı çıktı. Onların beni tercih etmemesi değil, ben acaba onları tercih ediyor muyum? Ben Bülent Ersoy’um" açıklamasını yapmıştı.

"RIZKIMIZI KAZANMAYA GİTTİK"

Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz oraya rızkımızı kazanmaya gittik ancak mahkum edildik" şeklinde konuşmuştu.

İzgi, "İki yıldır pandeminden dolayı çalışamıyorduk. Tam iş sezonu açıldı, insanlar işe gitti. 2 buçuk ay orada mahsur kaldılar. Ben yoğun bakımda yattım. 1 ay otelde kaldık. Orada 4 kere, 5 kere test olduk. Buradan giderken 2 kere test olduk. Hepimiz negatiftik. Bizi hasta insanların içine attılar. Bir ay otelde kaldık. Bir ay hapiste kaldık. İki arkadaşımız dönemedi. Biri pozitif olduğu için orada kaldı diğeri de halen hapiste" demişti.

"BİZİMLE İLGİLENMEDİ"

Bülent Ersoy'a da tepki gösteren Ahmet İzgi şunları söylemişti:

Bize hiç yardım etmedi. Ben yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Hanım bizimle ilgilenmedi. Hiçbir yardımı olmadı. 'Avukat tutacağım' dedi ama kimsenin avukat tuttuğu yok. 'Servetimi harcayacağım' dedi ama biz kimsenin servetini filan istemiyoruz. Bize sadece bir hatır sorsaydı, arasaydı. Bizim ailelerimiz hop oturup hop kalktı hasta olduğumuzu duyunca. Biz müzisyeniz. İşimize devam edeceğiz.

"Tekrar Bülent Ersoy'un orkestrasında çalacak mısınız?" şeklindeki bir soruya İzgi, "Yok canım. Bülent Ersoy kendine orkestra bulamıyor Türkiye'de. Kimse çalışmıyor, çalışmaz da. Ben onunla niye çalışayım." şeklinde yanıt vermişti.

"KİM SEBEP OLDUYSA ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Annesi, babası, eşi ve çocukları tarafından karşılanan kemancı Onur Yırgal ise, "Konser için gittik. Tek suçumuz işimize gitmemiz. Bizim adımıza sahte evrak düzenlenmiş. Bizim hiçbir şeyden bilgimiz yok. Sadece 'WhatsApp' üzerinden gönderdikleri bir kağıtla KKTC'ye girişimiz sağlandı. Sonra bu belgenin sahte olduğu öğrenildi. Bizim suçumuz sadece işimize, ekmek paramıza gitmemiz. Başka bir suçumuz yok. Bu olaylara kim sebep olduysa Allah'a havale ediyorum." diye konuşmuştu.