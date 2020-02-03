Burası biraz tehlikeli bir mekan. Çünkü daha ayak alışmamış ama ayak alışmamış bir mekanın kapılarına kadar tıklım tıklım olması bizim için bir şeref.

50 yıl sonra aynı başarı, aynı sevgi seli... Allah'ım, sen mahcup etme beni Ya Rabbi... Bu şekilde zaferlerle mutlu et beni Ya Rabbi...