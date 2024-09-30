Bülent Ersoy: Cenazeme kimse gelmesin

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Bülent Ersoy, hayatını kaybeden meslektaşlarının cenazesine katılmamasının özel bir nedeni olup olmadığı yönündeki soruya Antalya'dan cevap verdi; "Vefasızlık, sadece cenazelerde değil ki. Bu hayatta nefes aldığımız sürece bu vefasızlıklar devam edecek. Vallahi ben hiç umursamıyorum ve cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim."

"SEZEN'İN İLK KONSERİNDE BEN EN ÖNDEYİM" Bülent Ersoy, Sezen Aksu'nun sahnelere tekrar dönmesiyle ilgili olarak; "Kendimi iyi hissedersem tekrar sahnelere dönebilirim" açıklaması hakkında da görüşlerini bildirdi; "Vallahi çok sevindim. Çünkü onun yokluğu büyük eksiklik. Türkiye'nin en iyi seslerinden biridir. Öyle güzel alaturka okur ki anlatamam. Çok değerli bir sanatçı olduğu kadar, çok iyi bir arkadaştır, çok iyi bir dosttur ve çok iyi bir insandır. Sanatı adına insanların onu öyle canlı canlı, hissederek dinlemesi lazım. Güzel bir karar almış. İlk konserinde ben en öndeyim. Zangoç gibi" dedi.

Bülent Ersoy, 'Siz sahnelere ara vermeyi hiç düşündünüz mü?' sorusuna ise "Asla, hiç öyle bir şey düşünmedim. Ben biraz yüzsüzüm. Son anıma kadar sahnede olacağım" cevabını verdi.