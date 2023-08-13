Bülent Ersoy Barbie akımına katıldı! Diva sosyal medyada gündem oldu!
Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Bülent Ersoy, dünyada gündem olan Barbie akımına katıldı. Diva'nın sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileri magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. İşte Diva Bülent Ersoy'un Barbie pozları...
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Barbie filminin vizyona girmesiyle birlikte dünyada pembe kıyafetler, aksesuarlar, makyajlar moda oldu. Akım haline gelen bu sosyal medya olayına Diva Bülent Ersoy'da katıldı. Ersoy'un paylaştığı pozları gündem oldu.
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Tercih ettiği sahne kostümleriyle ve ağır tonlarda makyajlarıyla adından sıkça söz ettiren Bülent Ersoy, son olarak sosyal medya hesabında Barbie akımına katıldığı gönderilerini yayınladı.
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Bülent Ersoy Barbie pozlarını "Barbie dosyası kapandı efendim" notuyla 308 bin takipçili Instagram hesabından yayınladı.
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Bülent Ersoy'un son pozlarına sevenlerinden 12 binin üzerinde beğeni ve 660'ın üzerinde yorum geldi. Takipçileri Ersoy'a: "Gerçek bir Diva", "En çok sana yakışmış", "Türk Barbie" gibi iltifatlarda bulundu.
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İşte Bülent Ersoy'un Barbie pozları...
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