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Bülent Ersoy: Arap atı gibiyim, koştukça coşuyorum - Magazin haberleri

Bülent Ersoy: Arap atı gibiyim, koştukça coşuyorum

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki gün Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Konser programının yoğun olduğunu ifade eden Ersoy, "Yemek yerken iki saat içinde dört konser için teklif aldım. Arap atı gibiyim, koştukça coşuyorum. Çok şükür nefes alacak zamanım yok." dedi

30.07.2021 - 09:30 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bülent Ersoy, geçtiğimiz gün dostlarıyla birlikte Yeniköy'deki bir mekanda buluştu. Şıklığı ile dikkat çeken Ersoy, gazetecilere, "Kıyafetim benim çok sevdiğim rahmetli arkadaşım Nur Yerlitaş'a ait. Seneler önce benim için hazırlamıştı, şimdi giymek nasip oldu. Rahmetle anıyorum..." dedi.

  • "NEFES ALACAK ZAMANIM YOK"

    Konser programının çok yoğun olduğunu ve oldukça heyecanlı olduğunu belirten Diva, "Allah herkese bu yoğunluğu nasip etsin. Yemek yerken iki saat içinde dört konser için teklif aldım. Arap atı gibiyim, koştukça coşuyorum. Çok şükür nefes alacak zamanım yok" ifadelerini kullandı.

  • 8 BİN 500 TL'LİK BALIKÇI FATURASI

    Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da tatil yapan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, Torba ilçesindeki bir balıkçıda ıstakoz, karides, ahtapot ve kalamar gibi meze çeşitlerini tatmıştı. Ersoy, balıkçıda 8 bin 500 TL hesap ödemişti.

  • 'KÜRK OLAYI' UZUN SÜRE KONUŞULMUŞTU

    Öte yandan ünlü sanatçı Bülent Ersoy hakkında çıkan "450 bin TL'ye yeni kürk aldı." haberleri magazin gündemini sallamıştı. Ersoy için hazırlanan paltoda, 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı ve yaklaşık 4 ayda tamamlandığı iddia edilmişti.

    Sosyal medyada da gündem olan kürk hakkında binlerce yorum yapılmıştı.

  • Çıkan haberlerden sonra Ersoy'dan açıklama gelmişti. Diva, "O kürk üç sene önce yapıldı. Sanki yeni almışım gibi haber yapılmış. Daha önce 'Kürk almayacağım' demiştim ve dört yıldır da almadım." demişti.

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