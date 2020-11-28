BULAMAÇ TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

2 Su Bardağı Su

1 Çorba Kaşığı Toz Şeker

1 Çorba Kaşığı Un

Üzeri İçin:

1 Çay Bardağı Ceviz

1 Çorba Kaşığı Tereyağı

BULAMAÇ NASIL YAPILIR?

Su, şeker ve unu derin bir kaba alın.

Malzemeleri unun pütürleri gidene kadar çırpın.

Ardından ocağa alıp ağır ağır karıştırın.

Göz göz oluncaya kadar pişirin.

Tatlı sıcakken üzerine tereyağı kızdırılıp dökün.

Kaselere aldıktan sonra bulamacın üzerini cevizle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.