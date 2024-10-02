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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2 EKİM 2024: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugün hangi maçlar var? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi, hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi bugünkü maçlar 2 Ekim: Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi maçlar var, hangi kanalda, şifresiz mi?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda bugünkü Şampiyonlar Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere dev organizasyonda bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatı uygulanıyor. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Ekim Çarşamba 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 10:17 Güncelleme: 02.10.2024 - 10:19
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları sürüyor. Dün oynanan müsabakaların sonuçlanmasıyla gözler bugünkü maç takvimine çevrildi. Hangi takımların birbiriyle karşılaşacağı ve maçların yayıncı kuruluşu ise araştırılan konular arasında. Peki, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Ekim Salı 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı…

        • 2

          2 EKİM ÇARŞAMBA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

          19.45 Shakhtar Donetsk- Atalanta (tabii spor)

          19.45 Girona- Feyenoord (TRT Spor) şifresiz

          22.00 Liverpool- Bologna (TRT 1) şifresiz

          22.00 Leipzig- Juventus (tabii spor 3)

        • 3

          22.00 Benfica- Atletico Madrid (tabii spor)

          22.00 Dinamo Zagreb- Monaco (tabii spor 4)

          22.00 Lille- Real Madrid (tabii spor 1)

          22.00 Aston Villa- Bayern Münih (tabii spor 2)

          22.00 Sturm Graz- Club Brugge (tabii spor 5)

        • 4

          ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

          Yeni format gereği lig usulü oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

          Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyondaki müsabakalar, TRT SPOR, TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanıyor.

          TRT 1 ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekecek. Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

        • 5

          ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMATI

          Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

        • 6
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