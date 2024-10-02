Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları sürüyor. Dün oynanan müsabakaların sonuçlanmasıyla gözler bugünkü maç takvimine çevrildi. Hangi takımların birbiriyle karşılaşacağı ve maçların yayıncı kuruluşu ise araştırılan konular arasında. Peki, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2 Ekim Salı 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı…