UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci maçları başlıyor. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda, 2. hafta maçları 1-2 Ekim tarihlerinde oynanacak. Hangi takımların karşı karşıya geleceği ve maçların hangi kanallarda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bugünkü UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı araştırılıyor. Peki, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Ekim 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı…