Bugünkü maçlar 7 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
7 Nisan 2025 bugünkü maç programı belli oldu. Bugün futbolseverler birbirinden heyecanlı maçlar ile futbola doyacak. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'nın önde gelen liglerinde önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 7 Nisan 2025 bugünün maç takvimi ile müsabakaların saati ve canlı yayın kanalları…
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7 Nisan 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Bugün yerli ve yabancı liglerinde kritik maçlar oynanacak. Futbolseverler için heyecan dolu bir akşam yaşanacak. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Portekiz Premier Lig, İspanya La Liga’da oynanacak karşılaşmalar için araştırmalar hız kazandı. Başta Kasımpaşa-Beşiktaş maçı olmak üzere maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları gündemde. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 7 Nisan 2025 maç takvimi…
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7 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
SÜPER LİG
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (beIN Sports 2)
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (beIN Sports 1)
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İNGİLTERE PREMİER LİG
22.00 Leicester City-Newcastle United (beIN Sports 3)
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İSPANYA LA LİGA
22.00 Leganes-Osasuna (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)
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İTALYA SERİE A
21.45 Bologna-Napoli (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)
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PORTEKİZ PREMİER LİG
Saat 20:45 Farense-Casa Pia
22:15 Rio Ave-Boavista
22:45'te Sporting CP-Braga
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LA LİGA 2
21:30 Elche-Racing Ferrol
FRANSA LIGUE 2
21:45 Dunkerque-Guingamp
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YUNANİSTAN SÜPER LİGİ
18:00 Atromitos - Asteras
HOLLANDA EERSTE DİVİSİE
21:00 Jong AZ-Jong PSV
21:00 Jong Utrecht-Den Haag