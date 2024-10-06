Bugünkü maçlar 6 Ekim 2024 Pazar programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre Avrupa’nın önemli liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar yer alıyor. Süper Lig’de bugün Galatasaray Alanyaspor ile; Gaziantep FK ise Beşiktaş ile mücadele edecek. Öte yandan 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları belli oldu. Peki, 6 Ekim bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…