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        Haberler Bilgi Spor Bugünkü maçlar 6 Ekim 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 6 Ekim 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        Bugünkü maçlar 6 Ekim 2024 Pazar listesi sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga'da oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanalları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Ekim Pazar günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte bugünkü maç takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 09:46 Güncelleme: 06.10.2024 - 09:46
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        • 1

          Bugünkü maçlar 6 Ekim 2024 Pazar programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre Avrupa’nın önemli liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar yer alıyor. Süper Lig’de bugün Galatasaray Alanyaspor ile; Gaziantep FK ise Beşiktaş ile mücadele edecek. Öte yandan 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları belli oldu. Peki, 6 Ekim bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…

        • 2

          6 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          SÜPER LİG

          13:30 Konyaspor - Eyüpspor (beIN Sports 1)

          16:00 Adana Demirspor - Samsunspor (beIN Sports 1)

          19:00 Gaziantep FK-Beşiktaş (beIN Sports 2)

          19:00 Galatasaray-Alanyaspor (beIN Sports 1)

        • 3

          1. LİG

          13:30 Keçiörengücü-Pendikspor (TRT Spor, beIN Sports 2)

          16:00 Manisa FK-Gençlerbirliği (beIN Sports 2, tabii Spor 6)

          19:00 Amed SK-Esenler Erokspor (beIN Sports Max 2, tabii Spor 6)

          19:00 İstanbulspor-Kocaelispor (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

        • 4

          PREMİER LİG

          16:00 Chelsea-Nottingham Forest (beIN Sports 4)

          16:00 Aston Villa-Manchester United (beIN Sports 3)

          18:30 Brighton & Hove Albion-Tottenham (beIN Sports 3)

        • 5

          LALİGA

          15:00 Girona-Athletic Bilbao (S Sport Plus, S Sport)

          17:15 Deportivo Alaves-Barcelona (S Sport Plus, S Sport)

          19:30 Sevilla-Real Betis (S Sport Plus, S Sport)

          22:00 Real Sociedad-Atletico Madrid (S Sport Plus, S Sport)

        • 6

          SERİE A

          13:30 Juventus-Cagliari (S Sport Plus, S Sport 2)

          16:00 Bologna-Parma (S Sport Plus)

          16:00 Lazio-Empoli (S Sport Plus, S Sport 2)

          19:00 Monza-Roma (S Sport Plus, S Sport 2)

          21:45 Fiorentina-Milan (S Sport Plus, S Sport 2)

        • 7

          LİGUE 1

          16:00 Lyon-Nantes (beIN Sports Max 2)

          18:00 Reims-Montpellier (beIN Sports beIN Connect)

          18:00 RC Strasbourg-Lens (beIN Sports beIN Connect)

          18:00 Brest-Le Havre (beIN Sports beIN Connect)

          21:45 Nice-PSG (beIN Sports 3)

        • 8

          BUNDESLİGA

          16:30 Heidenheim-RB Leipzig (beIN Sports Max 1, Tivibu Spor 1)

          18:00 Eintracht Frankfurt-Bayern Münih (beIN Sports 4, Tivibu Spor 2)

          20:30 Stuttgart-Hoffenheim (beIN Sports 4, Tivibu Spor 1)

        • 9
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