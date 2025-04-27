Bugün hangi maçlar var? 27 Nisan 2025 Pazar kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yerli ve yabancı lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bugünkü maçlar 27 Nisan 2025 Pazar günü için araştırılıyor. Bugün oynanacak Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga maçları merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 27 Nisan 2025 Bugünkü maç takvimi ile maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar...
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27 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga’da kritik maçlar oynanacak. Süper Lig’de 33. Hafta heyecanı bugün yapılacak 4 maçla devam edecek. Premier Lig’de Bournemouth ve Manchester United, Liverpool ve Tottenham karşı karşıya gelecek. La Liga’da ise Villarreal Espanyol ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 27 Nisan 2025 Pazar bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları…
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27 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
1600 Tümosan Konyaspor-Adana Demirspor (beIN Sports 2)
16.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 1)
19.00 Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
19.00 İkas Eyüpspor-Galatasaray (beIN Sports 1)
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Trendyol 1. Lig
16.00 Kocaelispor-Geosis Boluspor (beIN Sports 4 ve Tabii Spor 1)
16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (beIN CONNECT, Tabii Spor 6)
16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (beIN CONNECT, Tabii ve TRT Avaz)
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor (beIN CONNECT ve Tabii Spor 4)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (beIN CONNECT ve Tabii Spor 5)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 2)
16.00 Sakaryaspor-Erzurumspor (beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT 1)
16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK (beIN CONNECT ve Tabii Spor 3)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Amed SK (beIN CONNECT, Tabii ve TRT Kurdî)
16.00 MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK (beIN CONNECT, Tabii ve TRT Türk)
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Premier Lig
16.00 Bournemouth-Manchester United (beIN CONNECT)
18.30 Liverpool-Tottenham (beIN Sports 3)
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La Liga
17.15 Villarreal-Espanyol (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)
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Serie A
13.30 Como-Genoa (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)
13.30 Venezia-Milan (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)
16.00 Fiorentina-Empoli (S Sport Plus)
16.00 Inter-Roma (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)
19.00 Juventus-Monza (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)
21.45 Atalanta-Lecce (S Sport Plus ve Tivibu Spor 2)
21.45 Napoli-Torino (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)
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Ligue 1
16.00 Angers-Lille
18.15 Montpellier-Reims (beIN CONNECT)
18.15 Lens-Auxerre (beIN CONNECT)
18.15 Nantes-Toulouse (beIN CONNECT)
21.45 Marsilya-Brest (beIN Sports 4)
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Bundesliga
16.30 Bochum-Union Berlin (beIN CONNECT ve Tivibu Spor 1)
18.30 Werder Bremen-St. Pauli (beIN Sports MAX 1 ve Tivibu Spor 2)
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İngiltere - FA Cup Yarı Final
18.30 Nottingham Forest-Manchester City (Tabii Spor)
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