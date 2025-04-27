27 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalar futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve Bundesliga’da kritik maçlar oynanacak. Süper Lig’de 33. Hafta heyecanı bugün yapılacak 4 maçla devam edecek. Premier Lig’de Bournemouth ve Manchester United, Liverpool ve Tottenham karşı karşıya gelecek. La Liga’da ise Villarreal Espanyol ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 27 Nisan 2025 Pazar bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları…