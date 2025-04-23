Bugünkü maç programı 23 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 23 Nisan 2025 Çarşamba programı belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, İtalya Kupası, Portekiz Kupası, Azerbaycan Kupası, Hollanda Eredivisie, Belçika Pro Lig maçları oynanacak. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanalları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 23 Nisan 2025 Bugünkü maç programı...
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23 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Premier Lig, LaLiga, Serie A, İtalya Kupası, Portekiz Kupası, Azerbaycan Kupası, Hollanda Eredivisie, Belçika Pro Lig’de zorlu maçlar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre La Liga’da milli futbolcumuzun formasını terlettiği Real Madrid Getafe ile karşı karşıya gelecek. Premier Lig’de ise Arsenal ve Crystal Palace kozlarını paylaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 23 Nisan 2025 bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları…
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23 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
İngiltere Premier Lig
22:00 Arsenal - Crystal Palace beIN Sports 3
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İspanya LaLiga
20:00 Athletic Bilbao - Las Palmas S Sport ve Tivibu Spor2
20:00 Celta Vigo - Villarreal S Sport ve S Sport Plus
22:30 Getafe - Real Madrid S Sport ve S Sport Plus
22:30 Deportivo Alaves - Real Sociedad S Sport Plus ve S Sport
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İtalya Serie A
19:30 Torino - Udinese
19:30 Cagliari - Fiorentina S Sport 2
19:30 Genoa - Lazio
19:30 Parma - Juventus S Sport 2
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İtalya Kupası - Yarı Final
22:00 Inter - Milan
Portekiz Kupası - Yarı Final
22:15 Benfica - Tirsense
Azerbaycan Kupası
16:00 Karabağ - Araz
19:00 Sabah Bakü - Neftçi Bakü
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Hollanda Eredivisie
21:00 Groningen - Heracles
Belçika Pro League
21:30 Anderlecht - KAA Gent
21:30 Antwerp - Genk
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