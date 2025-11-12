Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 KASIM 2025 LİSTESİ: Bu akşam maç var mı? Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi

        Bugünkü maçlar 12 Kasım 2025 listesi belli oldu. Böylece bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından araştırılan ''Bu akşam maç var mı, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?'' soruları yanıt buldu. Bugün futbolda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kadınlar Avrupa Kupası maçları oynanacakken, UEFA U19 Şampiyonası'nda eleme turu heyecanı devam edecek. Basketbolda ise THY EuroLeague, BKT Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı mücadeleler var. İşte 12 Kasım 2025 maç programı ile karşılaşmaların başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 11:16 Güncelleme: 12.11.2025 - 11:16
        • 1

          Milli araya rağmen futbolda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 12 Kasım 2025 maç programı belli oldu. Buna göre; bugün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 5, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda 8, UEFA U19 Şampiyonası eleme turunda 22 maç yapılacak. Basketbolseverleri de yoğun bir maç programı bekliyor. THY EuroLeague, BKT Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nde kritik karşılaşmalar yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        • 2

          BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

          20:45 Bayern Münih - Arsenal (Disney+)

          20:45 Barcelona - OH Leuven (Disney+)

          23:00 Atletico Madrid - Juventus (Disney+)

          23:00 Benfica - Twente (Disney+)

          23:00 Manchester United - PSG (Disney+)

        • 3

          UEFA Kadınlar Avrupa Kupası - Son 16 Turu

          20:00 Nordsjaelland - Mura

          20:30 Hacken - Inter

          20:45 Sparta Prag - Young Boys

          21:00 Anderlecht - Wien

          21:00 Breidablik - F. Hjorring

          21:00 PSV - Frankfurt

          21:30 Ajax - Hammarby

          22:35 Glasgow C. - Sporting CP

        • 4

          UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 3

          13:00 Belarus U19 - Yunanistan U19

          16:00 Türkiye U19 - Lihtenştayn U19

          UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 1

          21:00 G. Kıbrıs Rum Kesimi U19 - Hollanda U19

          21:00 İrlanda U19 - Kazakistan U19

          UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 2

          15:00 Fransa U19 - Faroe Adaları U19

          19:00 Bulgaristan U19 - Macaristan U19

        • 5

          UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 5

          14:00 Karadağ U19 - Slovakya U19

          16:00 Ukrayna U19 - Arnavutluk U19

          UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 6

          13:30 Gürcistan U19 - Hırvatistan U19

          15:45 Sırbistan U19 - Cebelitarık U19

          UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 7

          12:00 Finlandiya U19 - İzlanda U19

          17:00 Romanya U19 - Andorra U19

        • 6

          UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 8

          13:00 Letonya U19 - İskoçya U19

          19:00 İngiltere U19 - Litvanya U19

          UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 9

          13:00 Bosna-Hersek U19 - Polonya U19

          17:00 İtalya U19 - Moldova U19

          UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 10

          14:30 Danimarka U19 - San Marino U19

          20:30 İsveç U19 - İsviçre U19

        • 7

          UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 11

          17:00 K. Makedonya U19 - Belçika U19

          20:00 Portekiz U19 - Estonya U19

          UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 13

          13:00 Malta U19 - K. İrlanda U19

          16:30 Çekya U19 - Azerbaycan U19

        • 8

          THY Euroleague

          22:15 Olimpiakos - Žalgiris

          22:30 Bayern - Barcelona

          22:30 Olimpia Milano - Lyon-Villeurbanne

        • 9

          FIBA Şampiyonlar Ligi

          19:00 Sabah BK - Chalon-sur-Saone

          20:00 Mersin Spor - Unicaja (TRT Spor Yıldız)

          20:30 AEK - VEF Riga

          20:30 Nymburk - Berlin

        • 10

          BKT Eurocup

          20:00 Beşiktaş Gain - Trento (TRT Spor)

          20:00 U-Banca Transilvania - Manresa

          20:30 Cedevita Olimpija - Reyer

          20:45 Lietkabelis - Türk Telekom (TRT Spor Yıldız)

          21:00 Chemnitz 99 - Buducnost

          22:30 London Lions -Panionios

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
