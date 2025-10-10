Günün maç takvimi sporseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor. 10 Ekim 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde heyecan devam ediyor. 7. hafta kapsamında bugün futbolseverleri 8 maç bekliyor. İşte, 10 Ekim 2025 Cuma bugünkü maçlar listesi