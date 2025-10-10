Bugünkü maç takvimi 10 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Bugünkü maçlar 10 Ekim Cuma günü oynanacak mücadeleleri kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bu sebeple ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Günün maçları ve başlangıç saatleri belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. hafta heyecanı bugün oynanacak 8 maçla devam edecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 10 Ekim 2025 maç takvimi...
Günün maç takvimi sporseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor. 10 Ekim 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde heyecan devam ediyor. 7. hafta kapsamında bugün futbolseverleri 8 maç bekliyor. İşte, 10 Ekim 2025 Cuma bugünkü maçlar listesi
10 EKİM 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu
21:45 Almanya - Lüksemburg (Exxen)
21:45 Kuzey İrlanda - Slovakya (Exxen)
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - B Grubu
21:45 İsveç - İsviçre (Exxen)
21:45 Kosova - Slovenya (Exxen)
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - D Grubu
21:45 Fransa - Azerbaycan (Exxen)
21:45 İzlanda - Ukrayna (Exxen)
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu
17:00 Kazakistan - Lihtenştayn (Exxen)
21:45 Belçika - Kuzey Makedonya (Exxen)
Basketbol Ligi
19.00 Beşiktaş Gain - Büyükçekmece (Bein Sports 5)
Euroleague
20.45 Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız (S Sport Plus)
21.15 Olympiakos - Dubai Basket (S Sport Plus)
21.30 Barcelona - Valencia (S Sport Plus)
