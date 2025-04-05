5 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Rizespor Sivasspor ile Başakşehir Konyaspor ile Antalyaspor Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. La Liga’da ise Real Madrid ile Valencia mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 5 Nisan 2025 Cumartesi bugünkü maçlar…