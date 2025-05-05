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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 5 MAYIS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 5 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar

        Yerli ve yabancı liglerde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'de 34. Hafta, bugün oynanacak tek maçla sona eriyor. Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Seria A'da da mücadeleler sürüyor. 5 Mayıs 2025 bugünkü maç programı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 5 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 12:00 Güncelleme: 05.05.2025 - 12:00
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        • 1

          Bugün futbolseverler için heyecan dolu bir gün! Trendyol Süper Lig'in 34. haftası İstanbul'da kapanıyor. Haftanın son maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Premier Lig, Seria A ve La Liga’da da birbirinden çekişmeleri karşılaşmalar oynanacak. Bu akşam yapılacak maçları kaçırmamak isteyenler ise bu noktada "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 5 Mayıs 2025 bugünkü maç programı ile karşılaşma saatleri ve canlı yayın kanalları...

        • 2

          5 MAYIS 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Trendyol Süper Lig

          20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (beIN Sports 1)

        • 3

          Premier Lig

          22.00 Crystal Palace-Nottingham Forest (beIN Sports 3)

        • 4

          LaLiga

          22.00 Girona-Mallorca (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

        • 5

          Serie A

          21.45 Genoa-Milan (EXXEN ve S Sport 2)

        • 6
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