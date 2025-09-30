Bugünkü maç takvimi 30 Eylül 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugünkü maçlar 30 Eylül 2025 Salı günü için araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi açılıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bugün 9 maç oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın yanı sıra Real Madrid, Bayern Münih, Atletico Madrid, Chelsea, Benfica gibi takımlar sahaya çıkacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Galatasaray ve Liverpool kozlarını paylaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 30 Eylül 2025 bugünkü maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
30 Eylül 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanacak. Organizasyondaki tek teksilcimiz Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca Real Madrid, Bayern Münih, Atletico Madrid, Chelsea, Benfica, Bodo/Glimt gibi takımlar sahaya çıkacak. Bu noktada bugün oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler maçların başlangıç saatine odaklandı. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 30 Eylül 2025 bugünkü maç fikstürü…
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 2. HAFTA HEYECANI!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Organizasyondaki tek temsilcimiz Galatasaray, İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Liverpool maçı, 30 Eylül Salı bugün TSİ 22.00’de başlayacak.
RAMS Park’ta oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Clement Turpin düdük çalacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.
30 EYLÜL 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi
19.45 Kairat - Real Madrid (TRT Tabii Spor)
19.45 Atalanta - Club Brugge (TRT Tabii Spor 1)
22.00 Marsilya - Ajax (TRT Tabii Spor 5)
22.00 Inter - Slavia Prag (TRT Tabii Spor 2)
22.00 Chelsea - Benfica (TRT Tabii Spor 1)
22.00 Galatasaray - Liverpool (TRT 1)
22.00 Pafos - Bayern Münih (TRT Tabii Spor 3)
22.00 Bodo Glimt - Tottenham (TRT Tabii Spor 4)
22.00 Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt (TRT Tabii Spor 1)
La Liga
21.00 Valencia - Oviedo
