Balıkesir deprem ile sallandı! 25 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama
Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası'nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son verilere göre, Balıkesir'de deprem meydana geldi. İşte, 25 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...
Son depremler listesi 25 Eylül Perşembe günü için araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. 25 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ‘’Deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt buluyor. AFAD verilerine göre bugün en büyük deprem Balıkesir’de meydana geldi. İşte detaylar…
BALIKESİR’DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02.58’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.4 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 10.62 kilometre derinliğinde kaydedildi.
25 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 25 Eylül Perşembe günü meydana gelen 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-09-25 02:58:39 39.19056 28.1525 10.62 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
