Bugün Zonguldak ve Hatay'da okulların tatil durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sarı kodlu uyarının ardından araştırılmaya başlandı. MGM hava durumu raporuna göre 27 Kasım Pazartesi günü birçok ilde şiddetli yağmur, fırtına ve kar yağışı etkisini gösterecek. Zonguldak Valiliği ve Hatay Valiliği'nden bugün okulların tatil olup olmadığına ilişkin açıklama geldi. Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayı öğrenciler uyarıldı. İşte 27 Kasım 2023 bugün Zonguldak ve Hatay'da okullar tatil mi oldu? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...