Bugün Zonguldak ve Hatay'da okullar tatil mi oldu? Meteoroloji'den sarı/turuncu kod uyarısının ardından Valilikten açıklama geldi!
Bugün Zonguldak ve Hatay'da okulların tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Yurt genelini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodlu uyarı yayınlandı. Meydana gelebilecek deniz taşkınlarından dolayı tedirgin olan veliler ve öğrencilerin gözü Valilikten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Hatay Valiliği ve Zonguldak Valiliği 27 Kasım Pazartesi okulların tatil durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte MGM hava durumu raporu ile 27 Kasım Pazartesi Zonguldak ve Hatay'da okulların tatil durumuna ilişkin son dakika gelişmeleri...
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Bugün Zonguldak ve Hatay'da okulların tatil durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sarı kodlu uyarının ardından araştırılmaya başlandı. MGM hava durumu raporuna göre 27 Kasım Pazartesi günü birçok ilde şiddetli yağmur, fırtına ve kar yağışı etkisini gösterecek. Zonguldak Valiliği ve Hatay Valiliği'nden bugün okulların tatil olup olmadığına ilişkin açıklama geldi. Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayı öğrenciler uyarıldı. İşte 27 Kasım 2023 bugün Zonguldak ve Hatay'da okullar tatil mi oldu? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...
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MGM'DEN 28 İLETURUNCU VE SARI KOD!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hatay'ı turuncu kodla uyarırken, 27 ili ise sarı kodla uyardı. Sarı kodla uyarılan iller şu şekilde;
Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Siirt, Sinop, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Düzce.
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BUGÜN ZONGULDAK VE HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Zonguldak'ta etkisini sürdüren kuvvetli yağış ve fırtına sebebiyle 27 Kasım Pazartesi günü okullar tatil edildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde ise kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle oluşabilecek deniz taşkınlarından dolayı eğitime bir gün ara verildi.
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ZONGULDAK VALİLİK AÇIKLAMASI!
Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimiz Genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
İSKENDERUN KAYMAKAMI DUYURDU!
İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun ilçesinde 27.11.2023 Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi" ifadelerini kullandı.