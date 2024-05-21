Bugün TV'de hangi diziler ve filmler var? 21 Mayıs TV yayın akışına göre günün filmleri ve dizileri
Salı günü birbirinden farklı türde dizi, film ve program izleyiciyle buluşacak. Reytinglerde zirveyi kimseye kaptırmayan Show tv dizisi Bahar bu akşam 13.yeni bölümüyle ekrana gelecek. Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 6 filmi ardından saat 22:30'da Sıfırlar ve Birler filmi yayınlanacak. Televizyon kanallarında günlük yayın akışı programıyla beraber bugün ekrana gelecek dizi, film ve programları belli oldu. İşte 21 Mayıs TV yayın akışına göre günün filmleri ve dizileri
- 1
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusuna yanıt arayanlar 21 Mayıs Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. İşte, 21 Mayıs Salı TV rehberi...
- 2
BAHAR
Bahar, çocuklarının geleceği, Nevra'nın hastalığı, Timur'un baskısı ve kendi istekleri arasında sıkışmış hissetmektedir. Evren ve Bahar hastaneye bırakılan Leyla'yla ilgilenirken Bahar, Leyla'ya kimin zarar verdiğini bulmaya kararlıdır.
- 3
HIZLI VE ÖFKELİ 6
Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, paraya para demeyen kahramanlarımız dünyanın tadını çıkartıyordu. Fakat bir yandan da eve dönmek ve kaçmadan, saklanmadan yaşamak arzusu içlerini kemiriyordu. Ne kadar çok paraları olsa da, aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır; ve örgütün ikinci lideriyse Dom’un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty’den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vadeder.
-
- 4
AYKUT ENİŞTE FİLMİ
Çekimleri Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilen Aykut Enişte filmi, yalnızlığından şikâyetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikâyesini konu ediyor.
- 5
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 6
22:30 Sıfırlar ve Birler
00:15 Siyah Beyaz Aşk
02:45 Sıfırlar ve Birler
04:45 Bodrum Masalı
- 6
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Kızılcık Şerbeti
05:30 Aziz
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Aykut Enişte
22:30 Aykut Enişte
00:30 İstanbullu Gelin
-
- 7
NOW TV
10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Yabani
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Ah Leyla Vah Kerem
00.30 Şahane Hayatım
- 8
TV8 YAYIN AKIŞI
11:00 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
ATV YAYIN AKIŞI
14: 00 Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00: 20 Kardeşlerim
03: 00 Maraşlı
- 9
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.15 Seksenler
14.30 Gönül Dağı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Gönül Dağı
03.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
05.25 Seksenler
-