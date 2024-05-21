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        Haberler Bilgi Magazin Bugün TV’de hangi diziler ve filmler var? 21 Mayıs TV yayın akışına göre günün filmleri ve dizileri neler, saat kaçta yayınlanacak?

        Bugün TV'de hangi diziler ve filmler var? 21 Mayıs TV yayın akışına göre günün filmleri ve dizileri

        Salı günü birbirinden farklı türde dizi, film ve program izleyiciyle buluşacak. Reytinglerde zirveyi kimseye kaptırmayan Show tv dizisi Bahar bu akşam 13.yeni bölümüyle ekrana gelecek. Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 6 filmi ardından saat 22:30'da Sıfırlar ve Birler filmi yayınlanacak. Televizyon kanallarında günlük yayın akışı programıyla beraber bugün ekrana gelecek dizi, film ve programları belli oldu. İşte 21 Mayıs TV yayın akışına göre günün filmleri ve dizileri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:28
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        • 1

          TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusuna yanıt arayanlar 21 Mayıs Salı günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. İşte, 21 Mayıs Salı TV rehberi...

        • 2

          BAHAR

          Bahar, çocuklarının geleceği, Nevra'nın hastalığı, Timur'un baskısı ve kendi istekleri arasında sıkışmış hissetmektedir. Evren ve Bahar hastaneye bırakılan Leyla'yla ilgilenirken Bahar, Leyla'ya kimin zarar verdiğini bulmaya kararlıdır.

        • 3

          HIZLI VE ÖFKELİ 6

          Dom ve Brian'ın Rio soygunu oldukça kilit bir ismin çetesini çökertip, ekibe 100 milyon dolar kazandırdığından beri, paraya para demeyen kahramanlarımız dünyanın tadını çıkartıyordu. Fakat bir yandan da eve dönmek ve kaçmadan, saklanmadan yaşamak arzusu içlerini kemiriyordu. Ne kadar çok paraları olsa da, aileden ve yuvadan uzak hayat bir süre sonra zor gelir. Bu arada Hobbs dünyada 12 ülkeye yayılmış bir suç organizasyonu araştırmaya başlar. Bu örgüt her biri birer ölüm makinesi olan paralı askerlerden oluşmaktadır; ve örgütün ikinci lideriyse Dom’un öldüğünü sandığı eski aşkı Letty’den başkası değildir! Adamlarla kapışmanın tek yolu onları kendi seviyelerine yani sokaklara çekmektir. Hobbs, Dom'a takımını Londra'da yeniden toplamasını teklif eder, karşılığındaysa haklarındaki tüm dava dosyaları ve suçlamalar düşürülüp eve geri dönmeyi, ailelerine kavuşmayı vadeder.

        • 4

          AYKUT ENİŞTE FİLMİ

          Çekimleri Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilen Aykut Enişte filmi, yalnızlığından şikâyetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikâyesini konu ediyor.

        • 5

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Arka Sokaklar

          18:40 Kanal D Ana Haber

          20:00 Hızlı ve Öfkeli 6

          22:30 Sıfırlar ve Birler

          00:15 Siyah Beyaz Aşk

          02:45 Sıfırlar ve Birler

          04:45 Bodrum Masalı

        • 6

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Bahar

          00:15 Sandık Kokusu

          03:00 Kızılcık Şerbeti

          05:30 Aziz

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 Güzel Köylü

          18:15 Star Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Aykut Enişte

          22:30 Aykut Enişte

          00:30 İstanbullu Gelin

        • 7

          NOW TV

          10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

          12.00 Yasak Elma

          13.30 En Hamarat Benim

          16.30 Yabani

          19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

          20.00 Ah Leyla Vah Kerem

          00.30 Şahane Hayatım

        • 8

          TV8 YAYIN AKIŞI

          11:00 Survivor All Star 2024

          11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm

          14:00 Survivor Ekstra

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          ATV YAYIN AKIŞI

          14: 00 Mutfak Bahane

          16: 00 Esra Erol'da

          19: 00 atv Ana Haber

          20: 00 Ben Bu Cihana Sığmazam

          00: 20 Kardeşlerim

          03: 00 Maraşlı

        • 9

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          13.15 Seksenler

          14.30 Gönül Dağı

          17.45 Lingo Türkiye

          19.00 Ana Haber

          19.55 İddiaların Aksine

          20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          00.15 Gönül Dağı

          03.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

          05.25 Seksenler

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