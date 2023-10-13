Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Bugün TV'de neler var? TV Yayın akışı: 13 Ekim Cuma! Show TV, Kanal D, TV8, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

        Bugün TV'de neler var? 13 Ekim Cuma TV yayın akışı belli oldu!

        Hafta sonuna yaklaşırken televizyon izleyerek keyif yapmak isteyenler tarafından bu akşam televizyon ekranlarında hangi yapımların yer aldığı araştırılıyor. 12 Ekim Perşembe akşamı; Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, MasterChef All Star gibi yapımlar seyirciyle buluşacak. İşte 13 Ekim Cuma yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 10:15 Güncelleme: 13.10.2023 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün televizyonda birçok film ve program olmak üzere birçok yapım yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Bu akşam hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, bugün TV'de hangi diziler var? İşte 13 Ekim Cuma akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          08:00 Bu Sabah

          10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

          12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

          15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

          18:45 Show Ana Haber

          20:00 Kızılcık Şerbeti

          00:15 Aile

          03:00 Kızılcık Şerbeti

          05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        • 3

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:00 Kahvaltı Haberleri

          08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

          10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

          13:00 ATV Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol’da

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Ateş Kuşları

          00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

          03:20 Mutfak Bahane

          05:20 Bir Küçük Gün Işığı

        • 4

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          09:00 Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 Yaprak Dökümü

          13:00 Gelinim Mutfakta

          16:00 Aşk-ı Memnu

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Arka Sokaklar

          00:15 Dilek Taşı

          02:45 Poyraz Karayel

          04:45 Güneşi Beklerken

        • 5

          FOX TV YAYIN AKIŞI

          07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

          10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

          12:00 En Hamarat Benim

          15:15 Bu Tabak Kimin?

          17:30 Kirli Sepeti

          19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

          20:00 Kirli Sepeti

          22:45 Orta Sayfa

          01:30 Kader Bağları

          04:00 Bu Tabak Kimin?

          05:45 Kefaret

        • 6

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Benim Tatlı Yalanım

          09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

          13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

          16:30 Güzel Köylü

          18:15 Star Haber

          19:00 Yalı Çapkını

          20:00 Yalı Çapkını

          00:15 Ömer

          03:00 Güzel Köylü

          05:00 Aramızda Kalsın

        • 7

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 8’de Sağlık

          08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

          11:15 MasterChef Türkiye All Star

          16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          20:00 MasterChef Türkiye All Star

          00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

          01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

          03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

          05:00 Tuzak

        • 8

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          05:35 İncir Ağacı

          06:45 Kalk Gidelim

          10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

          13:15 Seksenler

          15:55 Diriliş Ertuğrul

          19:00 Ana Haber

          19:55 İddiaların Aksine

          20:00 Sen Türkülerini Söyle

          00:20 Yerli Dizi

          03:40 Diriliş Ertuğrul

          05:55 Kapanış

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Dehşeti yaşatmak isteyen yolcuyu kaptan durdurdu!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini kürekle darp etti
        Torun vahşeti! Dedesi ve babaannesini kürekle darp etti
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        Letonya'yı yen, bileti kap!
        AYM’den maaş zammı iptali
        AYM’den maaş zammı iptali
        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı
        Bulutlar Çetesi çökertildi! 25 gözaltı
        FTX davasında şok itiraflar
        FTX davasında şok itiraflar
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Mona Lisa'da "nadir" bileşim!
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        Otomobil ile ATV çarpıştı! 14 yaşında 2 çocuk böyle öldü!
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı açıklandı
        Avrupa'dan Filistin'e destek gösterilerine kısıtlama
        Avrupa'dan Filistin'e destek gösterilerine kısıtlama
        "Ev dağınık" diyen babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Ev dağınık" diyen babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Çok büyük başarı"
        "Çok büyük başarı"
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Habertürk Anasayfa