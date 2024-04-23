23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün yurt genelinde kutlanırken, vatandaşlar toplu taşıma hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda milyonlarca "Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?" diye araştrılıyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı ve detaylar...