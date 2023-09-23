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        Haberler Gündem Rize'de hamsi bereketi! Sezon başında 150 liradan tezgaha giren hamsinin fiyatı 35 liraya kadar geriledi - Güncel haberler

        Rize'de hamsi bereketi! "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"

        Rize'nin Pazar ilçesinde balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanırken, sezon başında 150 liradan tezgaha giren hamsinin fiyatı 35 liraya kadar geriledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 16:50 Güncelleme: 23.09.2023 - 17:05
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        "Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun"
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        Denizlerde 1 Eylül’de sona eren av yasağı sonrası balıkçılar 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denizle buluşturdu. Sezon açılışı yapan balıkçıları ağlarına bu sene bol miktarda hamsi, istavrit, mezgit ve az miktarda sargan (zargana) takılırken, geçen sezon bol olan palamuta rastlanmadı.

        Hamsi ve istavriti bol miktarda avlayan balıkçılar tezgahları doldurdu. Hamsinin bol olması fiyatlara yansırken, hafta boyunca kilosu 150 liraya kadar çıkan hamsinin fiyatı bugün 35 liraya kadar düştü.

        "YERLİ HAMSİ KİLOSU 35 LİRA"

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        Balıkçı Murat Kurt, hamsinin kendi bölgesinde daha ucuz olduğunu söyleyerek, “ Buranın yerli hamsisidir. Öz pazar hamsisi. Bugün hamsi günü, kilosu 35 lira. Vatandaş bugün hamsi yiyecek. Hamsi bol olduğu için fiyatı ucuzluyor. Av az olduğumu fiyat çıkıyor. Rize’de yerli hamsi kilosu 35 lira. Tutulan balık kendi bölgesinde dağıldığında ucuza oluyor” diye konuştu.

        "BUGÜN TAVUK, ET YEMEK YOK"

        Bugün hamsiden halk günü olduğunu dile getiren Kadir Ali Şimşek, “Bugün halk günü. Enflasyona meydan okuyoruz. Hamsi 35 lira, herkes eşini dostunu arasın herkes yesin. Bugün tavuk, et yemek yok. Hamsi var. Millet yesun” dedi.

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        #rize
        #hamsi
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