Bugün okullar tatil mi? Meteoroloji'den iki il için yağmur uyarısı geldi!
Bugün okullar tatil mi? Hafta başından beri yurdun birçok bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası öğrenciler hemen her gün bu sorunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji'den bugün iki il için yağmur uyarısı geldi. Peki, bugün okullar tatil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...
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Okullar bugün tatil mi? Hafta başından beri etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Özellikle bugüniçin yağış uyarısı yapılan illerde eğitime devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri "Bugün okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...
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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
1 Aralık Cuma günü için herhangi bir tatil kararı alınmadı. Tatil kararı gelmesi halinde siz değerli okuyucularımızla paylaşacağız.
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29 KASIM'DA BAZI İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Bursa'nın Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
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