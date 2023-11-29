Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! 30 Kasım 2023 okullar tatil mi, hangi illerde?
Bugün okullar tatil mi, hangi illerde? soruları olumsuz hava koşulları ve kuvvetli sağanak uyarısının ardından araştırılmaya başlandı. 28 Kasım Salı günü Erzurum'da 3 ilçede eğitime ara verilirken 29 Kasım Çarşamba günü ise Bursa'nın 5 ilçesinde okullar tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine göre Kıyı Ege ve Trakya çevreleri ile İstanbul, Kocaeli ve Aydın'da yağışların kuvvetli olması bekleniyor. İşte 30 Kasım tatil olan iller ve ilçelere ilişkin detaylar...
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Okulların tatil olup olmayacağı yüz binlerce veli ve öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından kent geneli yağışlı havanın etkisi altına girdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Kasım Çarşamba günü Bursa'nın Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. MGM uyarılarının ardından gözler "30 Kasım 2023 İzmir, Ankara ve İstanbul'da okullar tatil mi oldu?" sorusuna çevrildi. İşte 30 Kasım Perşembe günü İzmir, Ankara ve İstanbul'da okulların tatil durumuna ilişkin merak edilenler...
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METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale, Çorum, Amasya, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'ın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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29 KASIM'DA BAZI İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Bursa'nın Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
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30 KASIM BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Yaşanılan olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesiyle, 30 Kasım Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Kar tatili açıklamaları için gözler valiliklerden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.