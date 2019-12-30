30 Aralık Pazartesi bugün okullar tatil mi? sorusu bu kış mevsiminin kar yağışının etkili olduğu şehirlerde sorgulanıyor. Öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Müdürlükleri ve Valiliklerden gelecek "okullar tatil" haberini bekliyor. Peki Bugün okullar tatil mi? 30 Aralık Pazartesi hangi illerde okullar tatil? İşte 30 Aralık Hava durumu...

30 ARALIK BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Karaman'ın üç ilçesinde okullara kar tatili

Karaman’ın üç ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullara yarın için 1 gün ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Üç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de, sosyal medya üzerinden yazılı açıklamada bulunarak, "İlçemiz genelinde devam eden şiddetli kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık 2019 Pazartesi günü 1 günlüğüne eğitime ara verilmiştir” denildi.

30 ARALIK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların;

Antalya il geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak, Antalya il merkezi ile Adana ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Konya ve Karaman çevreleri, Niğde'nin ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm. üzeri)şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.