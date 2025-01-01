1 Ocak, yılbaşı tatili olması sebebiyle resmi tatil olarak değerlendiriliyor. Bu özel günde noterlik işlemleri yapmak isteyenler, "Noterler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün noterler açık mı? Noterler bugün 1 Ocak 2025 kaça kadar açık olacak? 1 Ocak'ta noterler kapalı mı? İşte yeni yılın ilk gününde noter çalışma saatleri...