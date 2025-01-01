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        Haberler Bilgi Gündem Bugün noterler açık mı? 1 Ocak 2025 noterler açık mı, hizmet veriyor mu? Yılbaşı sonrası noter çalışma saatleri

        Bugün noterler açık mı? 1 Ocak 2025 noterler hizmet veriyor mu?

        Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, resmi tatil kapsamında yer alıyor. Tatil dolayısıyla birçok resmi kurum ve kuruluş hizmet vermiyor. Yeni yılın ilk gününde noterlik işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar, noterlerin çalışma durumunu merak ediyor. Peki, Bugün noterler açık mı? 1 Ocak 2025 noterler açık mı, hizmet veriyor mu? İşte yılbaşı sonrası noter çalışma saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 02:18 Güncelleme: 01.01.2025 - 02:19
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        • 1

          1 Ocak, yılbaşı tatili olması sebebiyle resmi tatil olarak değerlendiriliyor. Bu özel günde noterlik işlemleri yapmak isteyenler, "Noterler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, bugün noterler açık mı? Noterler bugün 1 Ocak 2025 kaça kadar açık olacak? 1 Ocak'ta noterler kapalı mı? İşte yeni yılın ilk gününde noter çalışma saatleri...

        • 2

          1 OCAK'TA NOTERLER KAPALI MI?

          1 Ocak günü olarak anılan yeni yılın ilk günü 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olup, noterler 1 Ocak'ta kapalı olacaktır.

        • 3

          NOTER NE ZAMAN AÇILACAK?

          Noterde işi olan kişilerin 2 Ocak 2025 Çarşamba günü notere gitmeleri gerekmektedir.

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