İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

KREMALI PATATES ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

4 adet patates

6 bardak su

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket sıvı krema

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

4 diş sarımsak

KREMALI PATATES ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tencereye tereyağını ekleyip eritin. Küp küp doğranmış patatesleri, rendelenmiş sarımsakları ve tuzu ilave edip kavurun. Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. İçerisine suyunu ekledikten sonra malzemeler iyice pişene kadar ocağın altını kapamayın. Patateslerin piştiğini gördükten sonra çorbayı blenderden pürüzsüz oluncaya kadar geçirin ve kremayı ekleyip 5-10 dakika daha kısık ateşte pişirin.

Üzeri için, bir sos tenceresinde tereyağı ve toz kırmızı biberi eritin ve çorbanın üzerine gezdirin. Kremalı patatesli çorbanız hazır! Afiyet olsun.