Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bugün ne günü, 21 Mayıs ne günü? İşte 21 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olaylar

        21 Mayıs ne günü? 21 Mayıs tarihinde yaşanan önemli olaylar

        21 Mayıs Türkiye ve dünya tarihi açısından pek çok olayın yaşandığı önemli günler arasında yer almaktadır. Sütün önemine dikkat çekmek amacıyla Uluslararası Sütçülük Federasyonu'nun (IDF) aldığı kararla dünyada 1956 yılında ülkemizde ise 1991'den bu yana, 21 Mayıs Dünya Süt Günü olarak kutlanmaya başlamıştır. İşte bugün ne günü, sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 01:09 Güncelleme: 21.05.2025 - 01:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye'de 1991 yılından bu yana 21-28 Mayıs tarihleri Süt Haftası olarak kutlanmaktadır. 1956’dan 2001 yılına kadar tüm dünyada 21 Mayıs'ta kutlanan Dünya Süt Günü, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile IDF tarafından 2001 yılında 1 Haziran tarihine alınmıştır. Peki, Bugün ne günü, 21 Mayıs ne günü? İşte detaylar...

        • 2

          21 MAYIS NE GÜNÜ?

          Uluslararası Çay Günü

          Çerkes Yas Günü

          Dünya Süt Günü

          Diyalog ve Kalkınma için Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü

        • 3

          21 MAYIS'TA YAŞANAN BAZI ÖNEMLİ OLAYLAR

          996 - III. Otto, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu tacını giydi. 16 yaşındaki Otto, 3 yaşından beri Almanya Kralıydı. İmparatorluğu 6 sene sürdü.

          1847 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Defterhane-iş Amire Kalemi) kuruldu.

          1864 - Çerkesler'in (kendi dillerinde Адыгэхэр ((Adiğeler), Vatanları olan Çerkesya'dan (kendi dillerinde Адыгэ Хэку (Adiğe Heku)) Çarlık Rusyası tarafından soykırıma maruz kalıp Osmanlı topraklarına sürgün edilmesi.

          1881 - Amerikan Kızılhaçı, Clara Barton tarafından kuruldu.

          1889 - İttihat ve Terakki Fırkası kuruldu.

          1900 - Rusya, Çin'deki Boxer ayaklanmasını bahane ederek Mançurya'yı işgale başladı.

          1904 - FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Paris'te kuruldu.

          1927 - Amerikalı havacı Charles Lindbergh, 'Sprit of St. Louis' adlı uçağıyla New York'tan Paris'e uçarak, Atlas Okyanusu'nu geçen ilk pilot oldu.

          1960 - Harp Okulu öğrencileri, Hükûmet aleyhine sessiz yürüyüş yaptı.

          1963 - Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir, Anayasa'nın önerdiği bazı reformların gerçekleştirilmediği gerekçesiyle ikinci bir darbe girişiminde bulundu, fakat başarılı olamadı.

          1979 - San Francisco, Kaliforniya'da Dan White'ın, Harvey Milk ve George Moscone cinayetlerinden minimum cezayı almasına karşı, "White Night Riots" (Beyaz Gece Ayaklanması) yaşandı.

          1981 - Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü törenlerle kutlandı.

          1983 - Avrupa Konseyi'nin, Avrupa medeniyetinin zenginliğini oluşturan kültürleri tanıtmak amacıyla düzenlediği sergilerden 18.'si İstanbul'da Anadolu Medeniyetleri Sergisi adıyla açıldı.

          1991 - Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi öldürüldü.

          1994 - Hac'da şeytan taşlama sırasında izdiham çıktı: Yedisi Türk olmak üzere 185 hacı öldü.

          1996 - Örtülü ödenekten 5.5 milyar lira ile bazı kişi ve kuruluşları dolandırdığı öne sürülen Selçuk Parsadan, Balıkesir'in Altınoluk beldesinde yakalandı.

          2004 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa değişikliğini onayladı ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) kaldırıldı.

          2017 - Fenerbahçe, Olympiakos'u yenerek EuroLeague şampiyonu oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        TBMM, HSK'nın 5 yeni üyesini seçti
        TBMM, HSK'nın 5 yeni üyesini seçti
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        "İsrail İran'a yönelik olası bir saldırıya hazırlanıyor"
        "İsrail İran'a yönelik olası bir saldırıya hazırlanıyor"
        Saldırıya uğrayan avukat yoğun bakımda
        Saldırıya uğrayan avukat yoğun bakımda
        "Altın kubbe" savunma sistemini tanıttı
        "Altın kubbe" savunma sistemini tanıttı
        Öğretmenden öğrenciye şiddet!
        Öğretmenden öğrenciye şiddet!
        AB Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı
        AB Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        İngiltere: Dehşete düştük
        İngiltere: Dehşete düştük
        Avrupa'ya Osimhen damgası!
        Avrupa'ya Osimhen damgası!
        Eski aşkını takibe aldı
        Eski aşkını takibe aldı
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        Konutta tüm zamanların rekoru nasıl geldi?
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Habertürk Anasayfa