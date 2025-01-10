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        Bugün ne günü? İşte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anlam ve önemi

        Ocak ayında 9 gün geride kalırken, 10 Ocak tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Çalışan Gazeteciler günü, Türkiye genelinde gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak amacıyla 1962'den beri 10 Ocak tarihinde kutlanmaktadır. Peki, Çalışan Gazeteciler günü anlam ve önemi nedir?" İşte Çalışan Gazeteciler Günü tarihçesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 00:08 Güncelleme: 10.01.2025 - 00:08
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        • 1

          10 Ocak tarihinde kutlanan özel günler... Bilindiği üzere bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 10 Ocak her yıl ülkemizde Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaktadır. 1961-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlanan gün; 1971 yılından itibaren ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine ismi, "10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirilmiştir. İşte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin tüm merak edilenler...

        • 2

          BUGÜN NE GÜNÜ?

          10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

          Çalışan gazeteciler günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961’den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye’ye özgü bir kutlama gündür.

          1961-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlanmış; 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı, " 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirilmiştir.

        • 3

          10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

          4 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmi gazetede yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü kutlama günü olmuştur.

          Söz konusu düzenleme, iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması gibi gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen hükümleri içeriyordu.

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