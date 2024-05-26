Bugün kimin maçı var? 26 Mayıs 2024 Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programıyla birlikte 26 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlar netlik kazandı. 99 puanla lider olan Galatasaray'ı, 96 puanla Fenerbahçe'nin takip ettiği Trendyol Süper Lig'in son haftasında şampiyonun ve düşen takımların belli olacağı 7 karşılaşma oynanacak. İşte, 26 Mayıs 2024 bugün oynanacak Süper Lig maçları...
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Trendyol Süper Ligi'nde 38. hafta heyecanı bugün yaşanıyor. Ligin son haftasına girilmişken şampiyonluk mücadelesi ve düşme hattı kızıştı. Birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak maç takvimi belli oldu. Peki, bugün hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 26 Mayıs Pazar günü oynanacak Süper Lig maçları hakkında bilgiler...
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BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig'de 38. haftada iddiası olmayan üç karşılaşma oynandı. Buna göre 26 Mayıs Pazar (bugün) saat 19.00'da şampiyonluk kilidinin çözeleceği ve düşme hattını ilgilendiren 7 müsabaka oynanacak.
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19:00 | Konyaspor - Galatasaray | beIN SPORTS 1
19:00 | Fenerbahçe - İstanbulspor | beIN SPORTS 2
19:00 | Trabzonspor - MKE Ankaragücü | beIN SPORTS 3
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19:00 | Kasımpaşa - Beşiktaş | beIN SPORTS 5
19:00 | Adana Demirspor - Başakşehir | beIN SPORTS MAX 2
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19:00 | Hatayspor - Çaykur Rizespor | beIN BOX OFFICE (201 No'lu Kanal)
19:00 | Pendikspor- Gaziantep FK | beIN (1 No'lu Kanal)