BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Konya, Niğde, Çankırı, Yozgat, Gümüşhane ve Artvin çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve doğu ilçeleri, Kırıkkale’nin kuzeyi, Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.