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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? 3 Ekim Perşembe hava nasıl, yağış var mı? 3 Ekim İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Bugün hava nasıl olacak? 3 Ekim İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Yapılan son değerlendirmeler ile hava sıcaklıklarının ne yönde seyredeceği merak konusu oldu. Üst üste gelen uyarılar sonrasında yurdun bazı bölgelerinde sıcak hava yerini kuvvetli yağışa bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son yaptığı duyuruları sizler için haberimizde derledik. Peki, 3 Ekim hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu? İşte 3 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'nin diğer bölgeleri için hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 00:47 Güncelleme: 03.10.2024 - 00:47
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          Yurt genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Ekim ayının başlarında ülke genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeyi sürdürse de yer yer yağışlı ve serin havalar görülüyor. 3 Ekim Perşembe için Meteoroloji açıklaması geldi. İşte 3 Ekim Perşembe bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...

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          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

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