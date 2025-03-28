NİSAN AYININ İLK GÜNLERİ

1 Nisan Salı: Yağışlar Güney Ege ve Antalya çevresinde kuvvetli olabilir. Muğla’da ve yakın çevresinde dolu yağışı ve rüzgar fırtınaları dahil kuvvetli hava olayları görülebilir. Bu tahmini yakından takip edip sonraki güncellemelere bakmakta fayda var. Marmara’da 1 Nisan Salı hava çok bulutlu ve yer yer yağmurlu olabilir fakat şiddetli bir sağanak henüz beklenmiyor. Yalova, Bursa, Bandırma ve Çanakkale daha uzun süreli, İstanbul çevresi ise kısa süreli yağmurlu olur. Nisan’ın ilk günleri Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışlı ve soğukça havayla geçebilir.

2 Nisan Çarşamba günü, Marmara’da ve İç Anadolu’da daha zayıf olmak üzere Türkiye genelinde yine yağmurlu havanın içinde kalabiliriz. 3 Nisan Perşembe’den itibaren ise yağışlar Marmara, Ege, Batı Karadeniz gibi bölgelerden ayrılıp doğu ve güneydoğu bölgelerde sürebilir.