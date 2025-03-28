Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart Cuma İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri
Mart ayında son günlere girilirken, bayram öncesinde yurt geneli yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, tozlu havaların 28-29 Mart'ta başlayacağını ilkbahar yağmurlarıyla tozlu havanın temizleyeceğini vurguladı. Peki, "Bugün hava nasıl olacak? İşte 28 Mart Cuma MGM ile Cuma İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahminlerine göre; yağışlı hava Türkiye genelinde etkisini arttırmaya başlıyor. Bugün Marmara, İç Anadolu, iç Ege Bölgesi, Karadeniz Bölgesi'nin tamamında Kuzey Afrika'dan gelen bir toz etkili olacak, yağması beklenen yağmurla birlikte çamur olarak yere inmesi bekleniyor. İşte 28 Mart 2025 bugün hava durumu tahminleri...
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İşte Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in konuya ilişkin kaleme aldığı yazı.
Türkiye 2025 yılı Ramazan Bayramı’na gök gürültülü ilkbahar yağmurlarıyla merhaba diyor. Hava tahminlerimize göre bugün sabah İzmir-Çanakkale arasında gök gürültülü yağmurlar başlıyor. Cuma öğlen olurken yağışlar Manisa-Niğde-Afyonkarahisar gibi iç kesimlere doğru genişliyor. İstanbul’da bugün tahmini öğleden sonra yağmur başlamış olabilir. Marmara’da yağmur daha çok saat 15:00 ila 20:00 saatleri arasında düşecek görünüyor. Ayrıca Eskişehir ve yakın çevresinde yarın akşam kuvvetli yağabilir. Ankara’da şimdilik önemli bir yağış beklenmiyor, Cuma akşamı lokal ve zayıf yağmur geçişleri görülebilir.
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BAYRAM HAVASI
29 Mart Cumartesi: Kıyı Ege’de İzmir dahil gök gürültülü sağanak, Antalya’da yer yer kuvvetli sağanak ve Mersin-Adana boyunca orta kuvvetli yağmur bekleniyor. Bu yağışların büyük kısmı şimşekli ve gök gürültülü olacak. Kırsal kesimde yıldırım düşme riskleri başlıyor. Cumartesi öğlen olurken İstanbul ve Bursa dahil orta ve doğu Marmara, İç ve Doğu Anadolu ile Adıyaman-Diyarbakır gibi güneydoğu merkezlerimiz, gök gürültülü bahar sağanaklarıyla ıslanacak. Bu yağışlar meteorolojide konveksiyon dediğimiz, yerden havanın alttan yukarı iyi bir ısınma ile yükselmesiyle ilişkili. Bu yüzden ısınan çorak araziler, fırın görevi görmeye başlıyor. Bundan sonraki haftalarda da Anadolu’da sıkça konvektif yağışlar gözlemleriz.
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UZUN SÜRELİ YAĞIŞLAR
30 Mart Pazar: Trakya, Çanakkale, Ege’nin tamamı ile Akdeniz kıyılarında yağmur bekliyoruz. Bu yağışlar da cumartesi gününe benzer şekilde gök gürültülü ve şimşekli gelecektir. Pazar ayrıca Doğu ve Güneydoğu yükseklerinde, iyice dağlık alanlarda kar yağabilir. Kahramanmaraş-Gaziantep çevresinde bu bayram yağmurlu başlayacak görünüyor. Bayramın birinci günü İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 3 büyük merkez dahil, ülke genelinde yağmurlu saatler geçireceğiz. Fakat yağışlar gün boyu sürmüyor, özellikle batıda 3-4 saat ıslattıktan sonra kesiliyor. Fakat Doğu Anadolu genelinde pazar günü uzun süreli yağışlara hazır olalım.
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YETKİLİLERİN UYARILARINA DİKKAT
31 Mart Pazartesi: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa-Bandırma boyunca tahminen öğlen saatlerinden hava kararana kadar yağmur görülebilir. İstanbul’da kuvvetli bir yağış yok ama birkaç kez kesilip başlayan ve şehrin genelini ıslatan türden olabilir. Pazartesi İzmir ve Muğla dahil olmak üzere Ege’nin genelinde yağmur sürüyor, fakat Ege’nin pazartesi yağmurları, hafta sonuna göre daha sakin yağacak görünüyor. Karadeniz’in iç kesimlerinde geniş alanlarda pazar gecesi ve pazartesi yağmur, dağ zirvelerine doğru kar yağışları görülür. Batı Karadeniz’de Karabük-Kastamonu arasında dolu yağışı, kısa süreli şiddetli rüzgar fırtınası ve yıldırım düşme hadiseleri yaşanabilir. Köy ve yayla evlerinde olacaklar, yollarda heyelan ve çığ riskleri de bulunuyor. Artvin, Erzurum, Ardahan, Sivas ve Elazığ yükseklerine tırmanırken bu durumları akılda bulunduralım. Karayollarının ve yetkililerin talimatlarını takip edelim.
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NİSAN AYININ İLK GÜNLERİ
1 Nisan Salı: Yağışlar Güney Ege ve Antalya çevresinde kuvvetli olabilir. Muğla’da ve yakın çevresinde dolu yağışı ve rüzgar fırtınaları dahil kuvvetli hava olayları görülebilir. Bu tahmini yakından takip edip sonraki güncellemelere bakmakta fayda var. Marmara’da 1 Nisan Salı hava çok bulutlu ve yer yer yağmurlu olabilir fakat şiddetli bir sağanak henüz beklenmiyor. Yalova, Bursa, Bandırma ve Çanakkale daha uzun süreli, İstanbul çevresi ise kısa süreli yağmurlu olur. Nisan’ın ilk günleri Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışlı ve soğukça havayla geçebilir.
2 Nisan Çarşamba günü, Marmara’da ve İç Anadolu’da daha zayıf olmak üzere Türkiye genelinde yine yağmurlu havanın içinde kalabiliriz. 3 Nisan Perşembe’den itibaren ise yağışlar Marmara, Ege, Batı Karadeniz gibi bölgelerden ayrılıp doğu ve güneydoğu bölgelerde sürebilir.
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ÜÇ BÜYÜK KENTTE DURUM
Hava sıcaklıkları bu yağışlı günlerde 22°C’lerden İstanbul’da 17°C’ye kadar gerileyecek. Fakat zaten İstanbul’un uzun yıllar sıcaklık ortalaması yaklaşık bu, mevsim normallerinde bir bayram tatili geçireceğiz diyebiliriz. Ankara ve İzmir benzer şekilde 4-5°C kadar serinleyecek. Doğu Anadolu’da aşırı bir soğuk yok, Erzurum gündüz 10-12°C’lerde olacak. Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar 15 ila 18°C, Akdeniz kıyılarında ise 18 ila 23°C’lerde seyredecek.