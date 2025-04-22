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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? 22 Nisan Salı Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 22 Nisan Salı İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Yeni haftanın gelişiyle birlikte hava durumu tahminleri gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: yurt genelinde parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" 22 Nisan 2025 Salı İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 01:15 Güncelleme: 22.04.2025 - 01:15
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        • 1

          Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? 22 Nisan Salı Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL 11°C, 20°C

          Parçalı ve az bulutlu

        • 4

          ANKARA 10°C, 24°C

          Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 5

          İZMİR 14°C, 27°C

          Parçalı ve az bulutlu

        • 6
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