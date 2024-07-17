Bugün hava nasıl olacak? 17 Temmuz Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu
Bu sene geç gelen yaz, sıcaklığını fazlasıyla hissettiriyor. Ülke genelinde nem oranının yüksek olması, günlük hayatı daha da zorlaştırıyor. Ancak meteoroloji sıcaklıkların daha da artacağı konusunda uyarıyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? 17 Temmuz Çarşamba 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
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Türkiye, yaz sıcaklıklarıyla baş etmeye uğraşıyor! Haziran ayından itibaren bir anda artan sıcaklıklar günlük hayatı zorlaştırıyor. Hissedilen sıcaklığın ve özellikle nem oranının yüksek olması vatandaşları zorluyor. Peki, 17 Temmuz Çarşamba bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir'de günlük hava durumu...
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İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da bugün hava 33 ile 35 derece arasında değişecek ancak hissedilen sıcaklık 35-36 derece olacak. Nem oranının gün içerisinde yüzde 91'e çıkması bekleniyor.
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İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İzmir de İstanbul kadar sıcak bir yaz geçiriyor. Bugün sıcaklıklar 37 derece civarında olacak ancak hissedilen sıcaklığın 40 derece olması bekleniyor. İzmir her ne kadar sıcak olsa da 34 ile 52 derece arasında değişen nem oranı, vatandaşlara bir nevi nefes aldıracak.
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ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Ankara'da ise hava 26-30 derece arasında değişecek ancak saat 12.00 ile 18.00 arasında yağmur yapacak. Bu, kısa bir süre şehri rahatlatsa da akşam saatlerinden sonra nem oranı yüzde 67'ye kadar çıkacak.
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TÜRKİYE GENELİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Türkiye, kavurucu sıcaklardan geçiyor. 17 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklar 30 derece civarında seyrederken; meteoroloji daha da yükseleceğine dair uyarı veriyor! Bazı şehirlerde yağmur yağsa da sıcaklıklar aynı şekilde devam edecek.