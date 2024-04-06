Bugün hava nasıl? İşte 7 Nisan hava durumu
Bahar aylarına girilmesiyle yurt genelinde hava durumu araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri haberimizde derledik. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte 7 Nisan Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...
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Ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Nisan ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeye başladı. 7 Nisan Pazar için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 7 Nisan Pazar bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...
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7 NİSAN BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
7 Nisan Pazar günü Ankara ve İzmir'de yağış beklenmiyor.
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Ankara'da en yüksek sıcaklık 18, İzmir'de ise en yüksek sıcaklık 26 derece olarak ölçülecek. İstanbul'da ise bugün sağanak geçiş beklentisi var.
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