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        Haberler Gündem Bugün hava nasıl? 4 Nisan Perşembe bugün İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu

        Bugün hava nasıl? İşte 4 Nisan hava durumu

        Bahar aylarına girilmesiyle yurt genelinde hava durumu araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri haberimizde derledik. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? İşte 4 Nisan Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 00:24 Güncelleme: 04.04.2024 - 00:32
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        • 1

          Ülke genelinde güncel hava durumu sorgulanıyor. Nisan ayına girilmesiyle birlikte yurt genelinde sıcak havalar etkisini hissettirmeye başladı. 4 Nisan Perşembe için meteorolojiden açıklama geldi. İşte 4 Nisan Perşembe bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...

        • 2

          4 NİSAN PERŞEMBE İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

          İstanbul'da bugün sıcak ve güneşli bir gün olacak. Yer yer bulutlar, güneşi kapatsa da 21 dereceye çıkan sıcaklıklar günü telafi edecek.

          İzmir de oldukça sıcak bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 15 ile 24 derece arasında değişirken zaman zaman bulutlu olabilir.

          Ankara ise sabah saatlerinde 5 derecelik sıcaklıktan dolayı güne soğuk bir başlangıç yapacak ancak gün içerisinde sıcaklıklar 24 dereceye kadar çıkacak.

        • 3

          4 NİSAN PERŞEMBE TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          Yarın, Türkiye genelinde güneş kendini gösterecek; sıcaklıklar ortalama 25 derece civarında seyredecek.

          Yalnızca Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'da yağmur bekleniyor.

        • 4

          METEOROLOJİDEN ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

          Meteoroloji bugün için Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bir kısmı için 'Çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riskine dikkat' uyarısında bulundu.

          Başka bir uyarı da Ege ile Marmara'ya geldi. İki bölge için toz taşınımı uyarısı verildi.

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