3 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün yerli ve yabancı liglerde birbirinden kritik maçlar var. İtalya Serie A, İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, Trendyol 1. Lig ve Trendyol Süper Lig’de oynanacak karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Süper Lig’in 11. haftası bugün yapılacak 3 maçla sona erecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi…