        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 3 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi!

        Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? 3 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi!

        3 Kasım 2025 maç programı belli oldu. Buna göre bugün hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın önemli liglerinde birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. 3 Kasım Pazartesi günü yapılacak Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A maçları futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Karşılaşmaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi...

        Giriş: 03.11.2025 - 12:25 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:25
        • 1

          3 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün yerli ve yabancı liglerde birbirinden kritik maçlar var. İtalya Serie A, İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, Trendyol 1. Lig ve Trendyol Süper Lig’de oynanacak karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Süper Lig’in 11. haftası bugün yapılacak 3 maçla sona erecek. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi…

        • 2

          BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Trendyol Süper Lig

          20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (beIN Sports 1)

          20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)

          20.00 İkas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 3)

        • 3

          Trendyol 1. Lig

          17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Bandırmaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

          20.00 Esenler Erokspor-Arca Çorum FK (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

        • 4

          İngiltere Premier Lig

          23.00 Sunderland-Everton (beIN Sports 3)

        • 5

          İspanya La Liga

          23.00 Real Oviedo-Osasuna (S Sport ve S Sport Plus)

        • 6

          İtalya Serie A

          20.30 Sassuolo-Genoa (S Sport 2 ve S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)

          22.45 Lazio-Cagliari (S Sport 2 ve S Sport Plus ve Tivibu Spor 1)

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
